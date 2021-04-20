«Открытие Египта позволит нам вздохнуть полной грудью, так как это круглогодичное направление, у них обширная гостиничная база, и это доступный отдых, о котором мечтают наши туристы, и за которым они ехали в Турцию», — сказал он на пресс-конференции во вторник.

При этом эксперт считает, что Египет не заменит полностью Турцию. «Качество египетского сервиса и отелей отличается от турецкого. Не в обиду египтянам и туркам будет сказано. Но это очень сильно нам поможет, по крайней мере туроператорам и туристам точно», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что закрытие Турции, которой «нет альтернативы на рынке», стало серьезным ударом по туротрасли. При этом если в 2019 году туры в Египет занимали 2% в объеме продаж туроператора, то сейчас – 45%. Это те туристы, которые летят через Каир, особенно дайверы и виндсерферы. По словам Арзуманова, благотворно на стоимости перелета в страну сказалось то, что «Аэрофлот» увеличил число рейсов.

Стоимость тура в Египет на майские праздники с размещением в отеле 4* на базе завтраков и перелетом через Каир сейчас начинается от 82 тыс. рублей.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил журналистам, что в ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартеров в Египет. По его словам, «все практически предрешено». На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил в ходе визита в страну, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами.

С 15 апреля по 1 мая Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено продавать путевки в страну.