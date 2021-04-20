«Пандемия не сильно повлияла на то, как люди планируют отдых. Структура планов очень похожа на предыдущие годы. Более половины россиян или 56% планируют провести праздники дома. На садовый участок планируют выехать треть граждан (34%), посетить другие города или села России, в том числе, Крым и Сочи, ссобираются 13% россиян.», — рассказал на пресс-конференции директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Как показывает опрос, 8% собираются в праздники работать. В другие страны за пределами бывшего СССР поедет 1%. В 2019 году этот показатель составлял соответственно 4%, а в 2020 – 3%.

Среди мест в России, которые планируют посетить россияне – Алтайский край, Ленинградская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург. За рубежом – Азербайджан, Грузия, Казахстан, страны Европы.

Родин подчеркнул, что результаты опроса не показывают резкого скачка спроса на внутренний туризм, все показатели похожи на цифры двух предыдущих лет.

По его словам, средняя сумма, которую россияне планируют потратить на отдых, это 19,6 тыс. рублей. При этом семьи с очень хорошим материальным положением планируют потратить 35 тыс. рублей, а с очень плохим – 11 тыс.

Опрос проводился 11 апреля по телефону, в нем приняли участие 1800 респондентов старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.