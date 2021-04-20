"Для нас очевидно, что потоки не вернутся. Я говорю о перспективе краткосрочной и среднесрочной, потому что границы еще закрыты. Но и отечественные туристы многие бояться путешествовать, пандемия еще с нами, поэтому понимаем, что пока поток не вернется. А это значит, что не нужно терять время, нужно бороться за своего посетителя, нужно формировать спрос на себя, на свой музей, каждому директору", — сказала Манилова журналистам во вторник.

По ее словам, в семи ведущих российских музеях, для которых "иностранный турист был кормильцем и где не менее половины посетителей приходилось на зарубежных граждан, для них ситуация еще более тяжелая, чем для тех музеев, где иностранцы не играли такой роли".

Манилова отметила, что музейному сообществу совместно с Минкультуры РФ необходимо разрабатывать механизм привлечения посетителей в музеи.