"Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся "пресейлы" с туроператорами", — сказал источник.

Другой источник в туристической отрасли подтвердил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с турецкими курортами.

"Как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии. Одна хочет выполнять рейсы из "Шереметьево", другая из "Внуково", — сказал источник.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил ранее во вторник, что уже в ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта. "Все идёт по плану. В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено", — сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Богданов подчеркнул, что в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договорённости по этому вопросу.

Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, а также рассчитывает, что чартерные рейсы в Египет будут возобновлены в ближайшее время.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.