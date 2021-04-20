"Все идёт по плану. В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено", — сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Богданов подчеркнул, что в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договорённости по этому вопросу.

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, а также рассчитывает, что чартерные рейсы в Египет будут возобновлены в ближайшее время.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной.