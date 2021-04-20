"Что касается ВСМ Москва- Санкт-Петербург, то в том варианте, что я знаю, она пока проектируются без увязки с аэропортом "Шереметьево", — сообщил Макаров.

"Шаттлов с "Шереметьево" в текущем варианте трассы нет", — сказал он.

Макаров напомнил, что первоначально планировалось строительство ветки в аэропорт "Шереметьево" с Ленинградского вокзала, но затем от планов по строительству ж/д ветки Химки-"Шереметьево" отказались.

По его словам, на входе ВСМ в Москву предполагаются остановки в Зеленограде, далее на станциях Петровско-Разумовская и Рижская. Конечной точкой ВСМ станет новый терминал Ленинградского вокзала, который должен располагаться рядом с существующим вокзалом.

Трасса ВСМ Москва- Петербург будет проходить через Великий Новгород, "там возможна интеграция (заход в аэропорт — ИФ)", — отметил топ-менеджер.

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток ВСМ к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек. Строительство ВСМ предполагается завершить в 2027 году, время в пути между Москвой и Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.