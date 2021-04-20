"Я решил, что необходимо попросить правительство объявить в нашей префектуре режим ЧС, чтобы остановить передвижение больших групп людей", — сказал Йошимура.

Он добавил, что тематические парки, универмаги и большие торговые центры нужно закрыть.

Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что перегруженная система здравоохранения Осаки вызывает опасения. Он дал понять, что правительство без промедлений отреагирует на любой официальный запрос губернатора о введении режима ЧС.

В условиях ЧС населению рекомендуется без важной причины не покидать дом. Рестораны и бары просят закрываться раньше, а работодателей призывают переводить сотрудников на дистанционную работу.

Режим ЧС в Осаке сняли только в конце февраля. Но после этого число заражений коронавирусом снова начало расти, и губернатор в начале апреля ввел местные меры. В том числе, Йошимура попросил рестораны, бары и другие заведения закрываться после 20:00. Они оказались неэффективными. Если 5 апреля в префектуре зарегистрировали 341 новый случай COVID-19, то в воскресенье число новых заражений побило рекорд и достигло 1220.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 534 тыс. человек, более 9,6 тыс. умерли.