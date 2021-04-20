"Nordwind будет выполнять рейсы между Симферополем и Грозным впервые. В 2015 году перелеты по этому направлению осуществляла авиакомпания "Грозный Авиа"", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов. Билеты уже поступили в продажу.

Перелеты продлятся до 29 октября.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Шереметьево" (Москва). Парк авиакомпании состоит из 34 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321.

Аэропорт "Симферополь" обслуживает сейчас только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Пассажиропоток аэропорта в 2020 году снизился по сравнению с "доковидным" 2019 годом почти на 10% — до 4,63 млн человек.

Аэропорт, по данным пресс-службы самой компании, на протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских авиаузлов по объему перевезенных пассажиров.

На конец 2020 года единственным владельцем ООО "Международный аэропорт "Симферополь" было ООО "Аккорд Инвест". Эту компанию с долей 51% контролирует ООО "Аккорд Холдинг", в котором 60% у предпринимателя, входившего ранее в совет директоров РНКБ Олега Жесткова, 40% — у банка "Россия". 49% в "Аккорд Инвесте" у принадлежащего Минимущества Крыма АО "Международный аэропорт Симферополь".