На вопрос, произойдет ли это 2 июня, он ответил, что такая возможность принимается во внимание. "Я считаю, что, наверняка, это (снятие ограничений на въезд туристов — ИФ) произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен", — сказал Терраччано журналистам в ходе визита в Томск.

Как сообщалось со ссылкой на итальянские СМИ, глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня. Строгие карантинные ограничения действуют в Италии до 30 апреля. Речь идет о запрете на свободное передвижение не только между областями, но и внутри самих областей. Закрыты бары, рестораны, а также бассейны, спортзалы, музеи, театры и кино. При этом совет министров страны оставил за собой право пересмотреть в середине апреля карантинные ограничения и ввести желтые зоны умеренной опасности при улучшении эпидобстановки.