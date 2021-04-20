"В 2020 году федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, реализовали порядка 2,7 тысяч выставочных проектов, а количество посетителей составило более 19 млн человек", — сказала Любимова на заседании итоговой коллегии ведомства во вторник.

При этом министр отметила, что из-за пандемии коронавируса многие мероприятия были переведены в онлайн-форматы. Так, с марта по ноябрь 2020 года музеи провели порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их онлайн-посещаемость составила более 300 млн просмотров.

Кроме того министр сообщила о том, что в Госкаталоге Музейного Фонда России по состоянию на конец прошлого года зарегистрировано 24,8 млн музейных предметов. В планах, по словам министра, увеличить эту цифру до 30 млн.