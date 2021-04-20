"Самолет вылетел в 8:15 (по местному времени — ИФ) во вторник. Капитан воздушного судна остался в больнице", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в Новосибирск должен прилететь представитель японской авиакомпании для решения вопроса о том, как будет добираться в Японию пилот после улучшения состояния здоровья.

В понедельник в 9:53 по местному времени в аэропорту "Толмачево" по решению экипажа произвел посадку авиалайнер Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший по маршруту Париж — Токио. Второй пилот сообщил о резком ухудшении самочувствия командира воздушного судна, у которого появились симптомы инсульта. Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска. К посадке воздушного судна была оперативно вызвана реанимационная бригада скорой помощи.

Самолет летел без пассажиров — это был перегонный рейс.