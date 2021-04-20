В пресс-службе добавили, что в Новосибирск должен прилететь представитель японской авиакомпании для решения вопроса о том, как будет добираться в Японию пилот после улучшения состояния здоровья.
В понедельник в 9:53 по местному времени в аэропорту "Толмачево" по решению экипажа произвел посадку авиалайнер Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший по маршруту Париж — Токио. Второй пилот сообщил о резком ухудшении самочувствия командира воздушного судна, у которого появились симптомы инсульта. Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска. К посадке воздушного судна была оперативно вызвана реанимационная бригада скорой помощи.
Самолет летел без пассажиров — это был перегонный рейс.