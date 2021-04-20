В съезде примут участие эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Кемерово, Горно-Алтайска и Барнаула. В число спикеров входят ученые и экскурсоводы, представители Русского географического общества и заповедных территорий Алтая, общественных объединений и экспертных центров.

Мероприятия съезда пройдут на двух площадках. Научные доклады прозвучат в рамках экспертной сессии в Алтайском государственном педагогическом университете, практики соберутся в центре "Мой бизнес".

Большинство тем, заявленных в программе съезда экскурсоводов, посвящены экомаршрутам и экотуризму: экскурсионные экомаршруты на особо охраняемых природных территориях в настоящее время являются актуальным трендом познавательного туризма, сказано в сообщении. В частности, участники съезда узнают о новых подходах в экотуризме на примере первой в России подводной экотропы в Алтайском биосферном заповеднике. На съезде будут говорить об успешных практиках Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма и архитектурно-этнографических экспозициях Кузбасского музея-заповедника. Эксперты помогут разобраться в том, что такое квестология в природных условиях, а также в законодательных новшествах, касающихся работы гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.

Кроме того, на съезде презентуют новые региональные путеводители — "Путешествуй по Алтайскому краю" и "Пешком по Барнаулу". Бесплатные издания подготовлены Туристским центром Алтайского края и региональным управлением по развитию туризма и курортного дела.

Съезд экскурсоводов Сибири — одно из основных событий деловой программы IX Международного туристского форума VISIT ALTAI. Специалисты по туризму смогут принять участие в семинарах и конференциях, "круглых столах" и публичной защите профильных проектов, презентациях исследований туристического рынка и возможностей систем онлайн-бронирования. Завершится VISIT ALTAI в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь", где 1 мая состоится праздник "Цветение маральника", посвященный открытию летнего туристического сезона в регионе.