"Новоселовский, Большемуртинский, Енисейский, Казачинский, Партизанский, Балахтинский и Шушенский районы и город Минусинск получат из краевого бюджета 75 млн рублей на создание туристско-рекреационных зон", — говорится в сообщении правительства края.

В Балахтинском районе на эти средства проведут реконструкцию базы отдыха "Приморье", в Енисейском районе благоустроят берег Монастырского озера, в Шушенском районе — территорию рядом с Казанцевской писаницей, а в районе села Новоселово — причальную зону.

"При распределении субсидий также учитывалось присутствие территории в существующих туристических маршрутах. Например, в селе Галанино Казачинского района, которое входит в туристический маршрут путешествия по Енисею, появятся освещенная прогулочная аллея и детская игровая зона", — говорится в сообщении.

Также туристическую зону с визит-центром, беседками, настилами для палаток, туалетами и парковкой создадут в поселке Кутурчин Партизанского района, который является отправной точкой для многих туристических маршрутов по Кутурчинскому Белогорью.

"Финансирование распределялось по условиям конкурса. В заявках оценивались актуальность и проработанность идеи, наличие дизайн-проекта, соглашений с инвесторами и вовлечение местных предпринимателей. По одной заявке можно было получить до 20 млн рублей. Всего на участие в конкурсе поступило 27 заявок, из них 8 получили поддержку. Благоустройство должно завершиться до конца года", — отмечает пресс-служба.