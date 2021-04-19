«Если мы говорим про транзитников, которые летели через Стамбул, то их число не известно. Если мы говорим про туристов, которые были на турецких курортах, то вывезено где-то 45%. К 1 мая практически все, кто находился на отдыхе, планово вернутся на родину», — сказала она.

Как отметила Ломидзе, оценить потери туроператоров от закрытия Турции и Танзании пока очень сложно, потому что не понятно, куда будут туристы переносить туры.

«Перебронирование на другие даты – это минимальные потери для туркомпании, возврат – это другая история, очень мало туристов этим пользуются. Перебронирование на другие направления, в том числе на Россию – это третья история. Если бы речь шла о гарантированном 100% возврате полученных средств, то потери составили бы больше 20 млрд рублей. А поскольку сейчас идет процесс расшивания этих обязательств, то пока оценить сложно», — пояснила эксперт.

Она добавила, что недополученная прибыль от невозможности реализации туров, если Турция не откроется до конца лета, будет измеряться десятками миллиардов рублей.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. Как сообщалось, россияне приобрели около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.