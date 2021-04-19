«В Крыму есть возможность сейчас найти место на любой кошелек. На май-июнь, но не на майские праздники, а на весь период у нас в резерве еще около 900 тыс. мест в гостиницах, то есть около миллиона туристов могут приехать на курорты», — сказал он, выступая на совещании комитета Совфеда по социальной политике, посвященному мониторингу цен в российских отелях.

Как отметил Волченко, с начала 2021 года в Крыму наблюдается снижение стоимости размещения в гостиницах на 5-10%, в некоторых объектах на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, основные продажи пошли в конце зимы-в начале весны, причем как прямые продажи, так и за счет квот туроператоров.

«Если мы говорим о сегменте санаториев, то цены не повысились по сравнению с прошлым годом. То же самое наблюдается в эконом-сегменте. Есть говорить о гостиницах 4*, то в некоторых местах цены выросли на 10-12%. Это та категория, на которую сейчас действует ажиотажный спрос. Ну и что касается люксового сегмента, то там цены выросли еще выше. Есть субъективные факторы, по которым растут цены, и мы с этим работаем. Есть и объективные: рост цен на продукты, топливо, трудовые ресурсы, противоковидные меры», — подчеркнул Волченко.

Как рассказал министр, в настоящее время есть большое число предложений от туроператоров по отдыху в Крыму с перелетом, проживанием в гостинице 3* и питанием на уровне 19-30 тыс. на человека. Также продолжает эффективно работать кешбэк. «Мы возлагаем серьезные надежды на легализацию средств размещения, на введение понятия гостевых домов и в дальнейшем создание свода стандартов и правил, которые введут дополнительно десятки тысяч номеров уже в легальном поле», — добавил Волченко.

Между тем, врио главы министерства курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина заявила, что рост цен наблюдается в люкс-сегменте, в гостиницах 4-5*, речь идет об остатке номерного фонда. «Уже на майские праздники и начало летних каникул выкуплено почти 100% объектов, многие в стопе вплоть до августа», — сказала она.

Золотухина напомнила, что в крае есть опыт сдерживания цен, когда в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу по футболу-2018 были введены жесткие условия, ограничивающие ценообразование для объектов размещения.

«Были примерены усредненные коэффициенты с учетом инфляции на предыдущий и последующий периоды и для определенной звездности гостиниц были установлены предельные цены», — рассказала она.

Однако врио главы министерства курортов и туризма Краснодарского края считает повторное введение таких жестких мер избыточным. «Речь идет о рынке, нужно дать возможность гостиничному бизнесу самоопределиться. Динамическое ценообразование все равно пользуется спросом, и объекты размещения находят своего туриста», — сказала Золотухина.

По ее словам, оптимальным решением для снижения цен в гостиницах может стать строительство новых объектов размещения, чтобы усилить конкуренцию на рынке и полностью удовлетворить запрос путешественников.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. На этот период путевки в две страны приобрели более 500 тыс. российских туристов. Часть из них переориентировались на российские курорты, в результате из-за ажиотажного спроса цены на размещение на черноморских курортах России выросли на 20-30%.