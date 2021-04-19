При составлении списка оценивались такие критерии, как средний рейтинг на TripAdvisor, глобальные ежемесячные поисковые запросы в сети Интернет, хэштеги в Instagram и пины в Pinterest.

На первом месте рейтинга с общим количеством 80 баллов из 100 оказался Букингемский дворец. У королевского дворца было больше всего ежемесячных глобальных поисков и больше всего хэштегов в Instagram, отмечается в исследовании.

Второе место с 78 баллами из 100 занял немецкий дворец Нойшванштайн. Этот дворец хорошо зарекомендовал себя в Instagram и Pinterest.

Третьим по популярности в мире королевским дворцом с 69 баллами стал Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Архитектурный шедевр получил 25 баллов за Pinterest, а также один из самых высоких рейтингов на TripAdvisor.

Далее в рейтинге следуют французский Версаль (69 баллов), Королевский дворец в Мадриде (66 баллов), дворец Шенбрунн в Вене (64 балла), дворцовый комплекс Запретный город в Пекине (61 балл), дворец Топкапы в Стамбуле (59 баллов), Альгамбра в южной Испании (58 баллов), дворец в индийском Майсуре (57 баллов).