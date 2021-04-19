Организация основана в 1964 году с целью привлечения иностранных туристов, ее главная задача – продвижение страны как направления для туризма и деловых путешествий. Имеет 22 представительства в ключевых для Японии городах мира. Как сообщает пресс-служба JNTO, занимавшая пост директора офиса в Москве почти пять лет Айри Мотокури возвращается в Японию.

«Это были очень плодотворные годы, мы успели многое и смогли бы сделать еще больше, если бы не пандемия. Но даже в это непростое время мы активно работали – делали онлайн-проекты на различных медиа-площадках, выступали на вебинарах, семинарах и на радио, встречались с туроператорами и СМИ. Я не прощаюсь надолго, остаюсь на связи с московским офисом и планирую приехать в Москву на зимние каникулы», – сказала Мотокури, прощаясь с коллегами.

Валентин Шестак родился и вырос на Дальнем Востоке, с отличием закончил факультет Восточных языков педагогического университета в Хабаровске. Владеет японским, английским и французским языками.

Работал в департаменте международного сотрудничества администрации префектуры Аомори (Япония), в генеральном консульстве Японии в Хабаровске, курировал чартерные перевозки и продажу туров российского направления в туристической компании JTS Michinoku.

В 2006 году г-н Шестак начал работать в JNTO, где в разные годы курировал туристические рынки Великобритании, Франции, Австралии и России, а с 2011 по 2017 годы занимал должность замглавы представительства JNTO в Лондоне. В декабре 2016 года принимал участие в открытии московского офиса JNTO.

«Основной целью в России Валентин Шестак ставит дальнейшее налаживание двухстороннего сотрудничества между туристическими кругами России и Японии, снятие административных барьеров, улучшение коммуникации и взаимопонимания», — сообщает пресс-служба JNTO.