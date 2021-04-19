«Только единичные гостиницы курортов Черного моря необоснованно завысили цены. Согласно данным IT-разработчика для гостиничного бизнеса TravelLine, большинство отелей 3-4* на российских курортах в мае-июне поднимали цены в пределах нормы за последние три года», — сказал он, выступая на совещании комитета Совфеда по социальной политике, посвященному мониторингу цен в российских отелях.

Как отметил Ламшин, в Крыму цены на размещение в отелях 3-4* в мае-июне выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это нормально, тем более в преддверии высокого сезона. Если сравнивать 2020 год и 2019 год, то здесь скачок большой был для гостиниц 4* — плюс 45%. Хотя за два года рост составил 64%, то есть за год в среднем 30%. Это не кардинальное увеличение», — пояснил он.

По словам эксперта, в Сочи похожая ситуация, но там цены на гостиничном рынке в целом ниже, чем в Крыму. «По сравнению с маем-июнем 2020 года цены для 4* выросли на 44%, для 3* — на 23%. За два года рост составил 62%, за год в среднем 30%, как и в Крыму», — сказал Ламшин.

«Если сравнивать периоды с января по апрель, то в 2021 году в Крыму цены выросли на 22% в отелях категории 4* и на 28% в гостиницах 3*. По Сочи примерно такая же картина: в этом году в «четверках» стоимость размещения выросла на 30%, в «трешках» — на 19%», — добавил он.

Как рассказал Ламшин, цены растут пропорционально росту затрат отельеров на оказание услуг. По его словам, в 2020 году и первом квартале 2021 года траты бизнеса выросли более чем на 14% из-за инфляции, роста цен на продукты питания, затрат на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, кредиты и так далее. Также ценник традиционно поднимается в преддверии высокого сезона.

Между тем, эксперт подчеркнул, что подобный рост цен на размещение в гостиницах не касается других регионов России, где стоимость номера, по его словам, упала на 15-40% относительно 2019 года.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что рост цен на размещение в 30% — это не норма. «Когда мы отправляем туристов в Турцию, то понимаем, что цена будет из года в год примерно одинаковая, а сервис хороший. А у нас в России ничего не меняется, а ценник растет. И мы теряем туриста. И вся та работа, которая ведется Ростуризмом и другими организаторами внутреннего рынка, оказывается пустой. Кроме того, наши рынок не ориентирован на туриста, который хочет отдыхать в гостиницах 4* и выше», — сказала она.

По словам Ламшина, мерами государственной поддержки для снижения цен в гостиницах на период ограничений выездного туризма может стать соглашение между государством и бизнесом, в котором федеральные и региональные органы власти предлагают снижение имущественных налогов и НДС до 7-10% в обмен на согласие бизнеса сдерживать рост цен и представлять прозрачную ежемесячную отчетность о тарифной политике.