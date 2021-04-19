Относительно мартовского показателя "доковидного" 2019 года это примерно на 15% меньше.

На внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил в прошлом месяце более 1,5 млн пассажиров — это на 44% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар, по ним полетели более 570 тыс. пассажиров.

"Сочи — лидер рейтинга. В первый месяц весны пассажиропоток составил 225 тыс. человек — это на 94% больше, чем в 2020-м, и на 81% — чем в 2019 году", — отмечается в сообщении.

Пассажиропоток "Домодедово" на международных линиях составил почти 250 тыс. человек, динамика к прошлому года в сообщении не приводится. В сравнении с уровнем 2019-го это на 68% меньше.

"Спрос на турецкие города в марте 2021 года вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 94% по отношению к 2019 году. Также наблюдается положительная динамика на рейсах в Каир — трафик в марте этого года в 5,5 раз больше, чем в 2019 году", — сообщил аэропорт.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — пока не отчитывались о пассажиропотоке за прошлый месяц.