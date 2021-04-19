Рейс Занзибар-Москва будет выполнен в 23:00 по местному времени.

"Пассажиры с билетами на рейс UT736 от 24 апреля будут приняты на вывозной рейс без переоформления", — отмечается в сообщении.

12 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию — около 7 тыс.

В связи с этим "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрыла полеты и продажу билетов на рейсы из Грозного и Махачкалы в Стамбул и из Москвы на Занзибар, пассажиры смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат.

С 15 апреля авиакомпания осуществляет вывозные чартерные рейсы из Стамбула в Грозный и Махачкалу.