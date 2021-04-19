Магазины и многие другие заведения оставались закрытыми в Словакии в течение нескольких месяцев.

С понедельника заработали библиотеки, бассейны, зоопарки, салоны красоты, а также некоторые магазины. Отелям разрешено принимать гостей, но с ограничениями и строгими мерами предосторожности. Жителям страны также разрешено совершать поездки в другие регионы.

При этом, для посещения магазинов и церквей понадобится отрицательный тест на коронавирус. Однако ресторанам по-прежнему запрещено принимать и обслуживать посетителей в помещениях.

За время пандемии в Словакии выявили 376 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 11,1 тыс. из них имели летальный исход.