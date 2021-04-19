"Это совершенно новое знаковое событие для жителей и гостей нашего города. Во всем мире гастрономические фестивали собирают тысячи зрителей и участников. Кроме того, проведение подобных мероприятий имеет большое значение для профессионального сообщества рестораторов. Нам важно поддержать местных участников ресторанного бизнеса", — приводятся в сообщении слова советника мэра Инги Корочкиной.

Фестиваль пройдет в три этапа. На первом будут собраны рецепты "иркутской кухни" из местных продуктов от жителей. Прием анкет-заявок и видеороликов ведется с 19 апреля по 5 мая. Лучший рецепт определят горожане путем народного голосования на одном из местных информационных порталов. По итогам голосования будет издана книга "Рецепты Иркутской кухни".

На втором этапе лучшие рецепты блюд будут распределены между ресторанами-участниками фестиваля. Каждое заведение подготовит видеоролик с приготовлением конкурсного блюда. В течение месяца любители гастрономии смогут попробовать их и отдать свой голос за понравившиеся в интернет-голосовании.

"Новые блюда введут в меню ресторанов, они станут визитной карточкой для тех, кто хочет попробовать "местную кухню", — говорится в сообщении.

По завершении фестиваля в Иркутске создадут карту гастрономического маршрута. Рестораны-участники войдут в гастрономический квест, который будет доступен для прохождения в мобильном приложении.

День города Иркутск отмечает в первую субботу июня. В 2021 году он выпадает на 5 июня.