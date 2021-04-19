«После закрытия Турции мы опрашиваем операторов и нас интересует, сколько туристов обращаются за возвратом, кто готов ждать, кто готов менять направление. Примерно 15% перебронируются на российские курорты у тех же туроператоров, у которых они приобретали туры в Турцию, около 18-20% — на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба», — сказала она на, выступая на совещании комитета Совфеда по социальной политике, посвященному мониторингу цен в российских отелях.

Эксперт подчеркнула, что эта ситуация складывается на данный момент и будет меняться от недели к неделе и после майских праздников.

«Оставшаяся часть, это получается около 60%, перебронируются на другие даты на ту же Турцию», — подчеркнула она.

Ломидзе также сообщила, что найти размещение на российских курортах того же уровня, что в Турции, и по тем же ценам, сложно, так как отели 4-5* очень востребованы и были распроданы еще в марта. Но туроператоры сейчас ведут эту работу.