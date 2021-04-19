Лысенкова напомнила, что с середины апреля до конца мая в Турцию планировали отправиться по линии туроператоров больше 500 тыс. россиян. Плюс самостоятельные туристы, которые использовали Турцию как транспортный хаб для поездок в другие страны. По ее словам, эти туристы сейчас обращаются к своим туроператорам для замены дат либо направления поездок. Часть из них выбирает отдых в России.

«Мы прекрасно понимаем, что эти решения (о закрытии Турции – ИФ-Туризм) были приняты в период, близкий к майским праздникам, традиционный период высокого спроса. Поэтому многие при перебронировании столкнулись с отсутствием номерного фонда того уровня и качества, который они хотели», — сказала Лысенкова.

По ее словам, Ростуризм на прошлой провел мониторинг оставшихся свободных мест в Сочи и Крыму, на которые в первую очередь ориентирован сейчас спрос.

На прошлой неделе мы с коллегами из Крыма, Краснодарского края отрабатывали, какое количество номерного фонда, свободных мест могут принять туристов на побережье, так как интерес в первую очередь направляется туда.

«В первую очередь, хочется отметить, что мы находимся в периоде роста цен сезонного. Традиционно цены в начале мая выше, чем в конце мая, и выше, чем в марте или апреле. Затем повышение идет в июне, потом в июле и августе, так как это период высокого спроса. При этом какие-то повышенные показатели цены, о которых рассказывали в прессе, социальных сетях – мы отработали за прошлую неделю больше 5 тыс. обращений в Ростуризм. Они, в первую очередь, связаны с объектами премиального класса 4-5*, на которые давит спрос из-за отмены зарубежных поездок», — сказала замглавы Ростуризма.

Она добавила, что на прошлой неделе Ростуризм провел совещание с ФАС о том, какой формат контроля может быть. На нем, в том числе, обсуждались обращения граждан в Ростуризм, ФАС и Роспотребнадзор. По словам Лысенковой, отмечались случаи односторонней отмены брони отелями с целью последующей перепродажи туристам по завышенной цене, так как ситуация на рынке поменялась.

«С целью пресечения этих практик мы готовим с ФАС разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые могут быть применимы к нарушителям прав потребителей. Направим это всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в нашем реестре, для оповещения их о недопустимости такого рода практики и ее последствиях», — подчеркнула она.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе добавила, что из тех более чем 500 тыс. туристов, которые не смогли выехать в Турцию, российские курорты выбирают на замену 15%.

«То есть, мы говорим о 50-60 тыс. человек. С учетом майских праздников, найти комфортабельное размещение для этих туристов проблематично, так как отели 4-5* проданы на 95% еще к концу марта, это самый востребованный продукт на наших курортах. Туроператоры сейчас ведут работу по подбору продукта, подходящего по стоимости, мы не получали претензий от туристов по этому вопросу. Были жалобы от самостоятельных туристов, которые говорили, что они бронировали в Турции отель и перелет сами, хотели бы перебронироваться на Россию и столкнулись с высокими ценами в отелях более низкой категории – 3*. За прошлую неделю таких запросов было мало, всего 15», — сказала она.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.