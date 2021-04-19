«В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен. Туристические ассоциации заявили, что в связи с ковидом у нас в этом году вообще не было низкого сезона. Средняя загрузка по году выросла до рекордных значений, в среднем до 70%. Это говорит о том, что нужны долгосрочные государственные программы, система экономических мер, которые позволяли бы наращивать мощности по размещению туристов как в основных точках спроса – Краснодарском крае, Крыму, так и по всей стране», — сказал он.

Он добавил, что ФАС не получала жалоб на рост цен в объектах уровня до 3*. «Мы посмотрели, никто не жалуется на бюджетные объекты размещение. Основная проблема связана с размещением уровня 4-5* и связана с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях закрытия Турции», — сказал он.

Нижегородцев предложил посмотреть по основным зарубежным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и, возможно, открыть их, чтобы снизить спрос на российские курорты и компенсировать 500 тыс. туров, отмененных в Турцию.

«Третий пункт, который мы обсуждаем с Ростуризмом, — это весь комплекс регулирующего воздействия на туристическом рынке. Конечно, мы мониторим ситуацию с авиаперевозками, запросили наших коллег в Краснодарском крае и Крыму, чтобы посмотреть, какие ценовые пики образуются и насколько они соответствуют обычному сезонному росту цен», — добавил он.

Замглавы ФАС отметил, что туристический рынок – конкурентный, «тут нет лиц, которые занимают доминирующее, монопольное положение и могут им злоупотреблять». «Мы сейчас занимаемся выявлением возможного координированного поведения участников туррынка, но с определенной степенью вероятности можно сказать, что действия компаний, которые занимаются размещением, — это ответ на возросший спрос» — подчеркнул Нижегородцев.

Он добавил, что сейчас ведомство совместно с Ростуризмом обсуждает дополнительные регуляторные механизмы, которые позволяли бы препятствовать «шоковому» росту цен, который не связан со злоупотреблением доминирующим положением или с картелями.

Как сообщалось, цены на объекты размещения в Сочи и Крыму выросли на 30% после закрытия Турции.