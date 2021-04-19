"Мы проведем совещание в среду с представителями авиакомпаний и получим обновленные данные с учетом новых вводных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны. И, соответственно, выясним, насколько у нас поменялись эти индексы, насколько они выходят за рамки тех цен (на авиабилеты — ИФ), которые у нас складывались в обычных условиях, и готовы будем предложить какие-то меры", — сказал Нижегородцев на совещании в Совете Федерации.

До апреля цены на авиабилеты на большинстве направлений были ниже уровня 2019 года, добавил чиновник, ссылаясь на данные ежемесячного мониторинга ФАС.

Перед высоким летним сезоном авиакомпании корректируют тарифы, постепенно возвращая их к докризисному уровню, сказал на совещании директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов. Но до уровня 2019 года, по его словам, "еще далеко".

"Я хочу сказать, что даже на пик высокого сезона тарифы "Аэрофлота" сегодня как минимум на 10-15% ниже того уровня, который был в 2019 году", — заявил Батанов.