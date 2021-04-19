«Более 50 тыс. российских туристов уже находились на отдыхе, когда объявили о закрытии стран, 55 тыс. – отправились в отпуск самостоятельно, из них более 10 тыс. организованных и более 8 тыс. самостоятельных туристов вернулись в Россию, то есть 20%. Но сама динамика возврата говорит о том, что в течение 10-14 дней будет завершен вывоз тех, кто находится за рубежом. Максимум к 1 мая», — заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Барзыкин, более 500 тыс. российских туристов с путевками на руках остались в России. «Им, в общем-то, повезло: не нужно искать стыковочные рейсы, пересаживаться с регулярного на чартер и так далее. Но в принципе все операторы взаимодействуют и вывозят как организованных туристов, так и самостоятельных. Путешественники могут купить билеты на чартер, компании специально для этого расширили емкость», — пояснил он.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. Как сообщалось, россияне приобрели около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.