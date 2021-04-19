"Встретился с послом России Алексеем Ерховым. Обсудили двусторонние отношения, региональные проблемы и сотрудничество в сфере туризма", — написал Чавушоглу в твиттере.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва" и будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.