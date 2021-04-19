«Если говорить о нормативном формате, то туристы могут перенести тур на даты после 1 июня, также возможен равноценный перенос на осень, либо на 2022 год, но этим вариантом не особо пользуются, потому что это долгоиграющие планы. Если планировать на лето, то цена будет другая, это высокий сезон, но курс валюты фиксируется по дате продажи, поэтому выйдет дешевле. Это немаловажная опция», — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил Барзыкин, также турист вправе заявить о возврате средств, но абсолютное большинство пользуются переносом, потому что процедура занимает немало времени, могут быть разногласия в суде. «Пока удается договариваться. Крупных потребительских конфликтов не было», — подчеркнул он.

В свою очередь, директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко добавил, что при возврате средств туристы теряют какую-то часть стоимости путевки даже при решении спора с туроператором в судебном порядке, поэтому выгоднее менять даты поездки или направление.

По словам Барзыкина, немаловажную роль в ситуации с закрытием Турции и Танзании играет лояльное отношение принимающей и отправляющей компании, чтобы помочь выбрать формат тура по цене и по времени отдыха. «Если же предложенные варианты не устраивают туриста, то перенос возможен на другие направления на майские праздники. Но если это будет ОАЭ, Куба – это дороже. Также есть внутренние направления», — добавил эксперт.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. Как сообщалось, россияне приобрели около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.

Барзыкин напомнил, что часть отмененных сейчас туров в Турцию – это те поездки, которые перенесены с 2020 года из-за пандемии.

«Надо учесть, что с прошлого года по переносам туров еще не компенсировано на 14 млрд услуг перед потребителем. И одна треть того, что сейчас продано – это переносы с прошлого года. Они в прошлом году не смогли полететь и в этом году им поменяли на майские праздники», — сказал он.