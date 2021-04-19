По условиям конкурса, баннеры должны "висеть" на yandex.ru. по одной неделе в месяц с июня по декабрь 2021 года и быть доступны для пользователей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Свердловской области.

Ранее в апреле "Аэрофлот", который базируется в московском "Шереметьево", анонсировал открытие рейсов из 13 городов РФ на юг страны: в Анапу, Сочи, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

В 2019 году "Аэрофлот" проводил аналогичный конкурс с максимальной стоимостью 173 млн руб. В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, компания обнулила расходы на рекламу и маркетинг.