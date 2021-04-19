"Превентивные эвакуации продолжаются на Пеппертри-роад во Вредрехуке после того, как огонь перекинулся на район ночью", — сообщили власти Кейптауна в Twitter.

Еще эвакуации проводят в районе Челмсфорд. Полицейская служба ЮАР подозревает, что пожар начался с поджога. Один из местных жителей видел, как трое мужчин жгли костер на пике Дьявола. В воскресенье власти задержали 35-летнего мужчину, а двум другим подозреваемым удалось избежать ареста.

Пожар начался в воскресенье утром. Огонь уничтожил ресторан Rhodes Memorial, мельницу 17-го века и несколько исторических зданий. Университет Кейптауна отменил все занятия. С огнем уже больше суток борются более 250 пожарных, четверо пострадали. Но пока потушить пожар не удалось.