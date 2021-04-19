"У нас заработал сайт, наш портал camp.mosreg.ru, мы его забрендировали. Есть QR-код, по которому мы можем перейти на мобильную версию", — сказала Забралова во вторник на заседании подмосковного правительства.

На сайте можно выбрать лагерь по городскому округу, по цене, тематике и по рейтингу. В течение двух недель будет добавлена функция покупки путевки в лагерь сразу на портале.

По словам Забраловой, средняя стоимость путевки в подмосковной лагерь составит 43 тыс. 776 рублей.

Всего в регионе будет работать 87 стационарных лагерей. Дети смогут отдохнуть в них в четыре смены. Первая смена начнется в период с 27 мая по 1 июня, вторая — с 19 июня-24 июня, третья с 12 июля-17 июля и четвертая — с 4-9 августа. Смены будут длиться 14 или 21 день.