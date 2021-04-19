Как сообщает в понедельник пресс-служба корпорации, членами совета директоров стали: зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, замминистра финансов России Павел Кадочников, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Также в состав совета вошли заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, заместитель руководителя секретариата вице-премьера Чернышенко Наталья Паршикова, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов».

Как отметили в корпорации, в ближайшее время планируется проведение первого заседания совета директоров. На нем будет выбран председатель и определен план работы компании на год.

Корпорация по туризму – государственная структура, созданная 18 декабря 2020 года по решению председателя правительства Михаила Мишустина на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Организация совместно с субъектами занимается развитием внутреннего и въездного туризма, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.