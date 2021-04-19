"40 млрд рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Она станет частью международного коридора Европа — Западный Китай", — заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что уже в первом квартале 2024 года должно быть начато использование этой дороги.

Мишустин сообщил, что правительство продолжает принимать меры по опережающему развитию сети автодорог. "Направим на эти цели 93 млрд рублей. Средства дорожная отрасль получит уже в текущем году. Прежде всего это позволит распределить 45,5 млрд рублей на модернизацию федеральной дорожной сети для проведения работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", — сказал премьер.