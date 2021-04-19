Спасателей на место происшествия накануне вызвали товарищи пропавшего.

Они рассказали, что отдыхали на берегу в районе посёлка Веселовка, во время сплава по реке перевернулась байдарка с двумя мужчинами. Одному из них удалось выплыть, второго они так и не дождались на берегу.

"Дежурная смена спасателей до наступления темноты обследовала более 4 км береговой линии и акваторию разлившейся бурной реки, но пострадавшего не нашли. Сегодня с утра к поисково-спасательным работам присоединились также сотрудники пожарной охраны и ГИМС", — отметили в пресс-службе.

В свою очередь представитель ведомства уточнил агентству, что группа была неорганизованной.

"Компания из нескольких человек приехала на берег реки отдохнуть, они взяли с собой байдарку. Двое из них решили сплавиться по горной реке, но байдарка перевернулась. Один сумел выплыть на берег, его сорокалетний товарищ пропал. Туристы вызвали спасателей, указали им место происшествия, после чего собрали вещи и уехали", — рассказали службе спасения.

Откуда прибыла компания, кто был в ее составе, сейчас уточняется.