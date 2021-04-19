"Вылет назначен на 8:00 (по местному времени — ИФ) во вторник. Член экипажа все-таки решил госпитализироваться", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что член экипажа от госпитализации отказался, а самолет вылетит в Токио в ночь на вторник.

В понедельник в 9:53 по местному времени в аэропорту "Толмачево" по решению экипажа произвел посадку авиалайнер Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший по маршруту Париж — Токио. Второй пилот сообщил о резком ухудшении самочувствия командира воздушного судна, у которого появились симптомы инсульта. Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска. К посадке воздушного судна была оперативно вызвана реанимационная бригада скорой помощи.

Самолет летел без пассажиров — это был перегонный рейс.