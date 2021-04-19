"С 20 по 22 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского и Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", — говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин присутствует и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителям настоятельно рекомендуется следить за местонахождением детей.

По прогнозу, охотоморский циклон подойдет к берегам Камчатки в ночь на вторник. В нескольких районах края ожидается снег с дождем при штормовом ветре.