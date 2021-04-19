По данным краевого минкультуры, этот конкурс проводится второй раз, его участниками выступили муниципальные городские и районные музеи региона, а также музеи, являющиеся структурными подразделениями учреждений культуры. В этом году заявки в комиссию подали 27 учреждений. Победителями конкурса жюри признало Каменский и Поспелихинский районные краеведческие музеи, а также Хабарский историко-краеведческий музей. На средства краевого бюджета для них приобретут современное экспозиционно-выставочное, компьютерное и мультимедийное оборудование.

Благодаря победе в конкурсе, Каменский краеведческий музей сможет обновить раздел постоянной экспозиции "Каменцы в истории России 1917-1945 годов". Поспелихинский районный краеведческий музей в преддверии празднования 100-летия района создаст новый раздел постоянной экспозиции "Поспелихинский район: история и современность". Хабарский историко-краеведческий музей проведет реэкспозицию самого популярного среди посетителей зала — зала природы. В обновленном пространстве представят три большие диорамы, выстроенные по временам года, по которым посетители смогут знакомиться с природным разнообразием Хабарского района, животным и растительным миром его лесов.