Работы по благоустройству территории продлятся до августа.

Посетители учреждений, работающих на территории кремля, будут допускаться по служебному удостоверению. Для посетителей культурных мероприятий в музеях и концертном зале на его территории вход разрешен по билетам.

Пресс-служба напоминает, что реконструкция проводится на площади мемориала "Вечный огонь", на территории Кремлевского бульвара, около Нижегородского государственного художественного музея, Дмитриевской и Георгиевской башен и в других местах на территории кремля. Ремонтируются боевой ход и прясла, Ивановский съезд, Часовой сквер. Кроме того, ведутся противооползневые работы по укреплению склонов.

День города в Нижнем Новгороде традиционно отмечается в третью субботу августа. Кульминация празднования 800-летия пройдёт с 19 по 21 августа — наиболее приближенным к реальной дате основания города.

К празднику во многих местах города в данный момент проводятся работы по благоустройству.