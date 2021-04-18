"Путешествовать на Мальдивы стало проще. Отрицательный ПЦР-тест не требуется для туристов, которые посещают Мальдивы через две недели (14 дней) после второй дозы вакцины от COVID-19", — говорится в сообщении ведомства.

Однако вакцина должна быть из списка одобренных ВОЗ. Российская вакцина "Спутник V" пока не значится в списках одобренных ВОЗ, как и вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Таким образом, для российских туристов правила въезда на Мальдивы на данный момент не меняются. Для въезда на территорию страны туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. Кроме того, в течение 24 часов до прибытия туристы должны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья.

Мальдивы, закрывшиеся в марте 2020 года из-за пандемии, одними из первых открыли границы для иностранных туристов. Экономика архипелага с населением в 450 тыс. человек сильно зависит от туризма, который прямо или косвенно генерирует две трети ВВП.

Ранее сообщалось, что число российских туристов на Мальдивах выросло на 103% с 1 января по 24 марта 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, архипелаг посетило 58,6 тыс. россиян.