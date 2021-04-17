Решение было принято на официальной встрече в рамках Года истории "Россия-Греция 2021".

"Золотое кольцо Боспорского царства" – один из ключевых проектов РГО в области туризма. Мы по-новому открываем курортный и туристский потенциал России, основываясь на историческом наследии наших территорий. В конце мая у нас запланировано в Анапе мероприятие, посвященное развитию туризма, развитию античного наследия. Там соберутся и представители региональных министерств по туризму, и федеральных органов власти, научное сообщество", — сообщил вице-президент РГО Владимир Колосов.

По словам руководителя российского турпроекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофора Константиниди, в рамках торжественных и событийных мероприятий на юге России пройдет театрализованное представление, посвященное античному наследию России и Греции. "Будет проведена регата, посвященная старту совместного туристического сезона "Россия-Греция. Паруса Боспора", — рассказал он.

Константиниди отметил, что в этом году также запланировано открытие уникальной археологической лаборатории для детей и античного музея на юге России, будет издан первый в РФ винный гид и виртуальный гид по античному наследию России. Также предполагается брендирование самолетов и наземного транспорта на юге России. "Буквально в следующем месяце они начнут летать под эгидой Боспорского царства", — добавил он.

"Мы отмечаем третий перекрестный год, это год истории России и Греции. Конечно, нельзя обойти вниманием все события, которые объединяют наши народы. С Боспором нас связывают тысячелетние связи, также важное место занимает Чесменское сражение. Нужно сказать, что морское дело – это то, что связывает Россию и Грецию", — подчеркнул министр туризма Греции Харис Теохарис.

Как напомнила посол Греции в РФ Екатерини Нассика, в прошлом году в России отмечали 2500 лет со дня образования Боспорского царства – первого государства на территории современной России.

"Проект начался с перекрестного года туризма между РФ и Грецией, когда мы впервые провели фестиваль "Античное наследие России". Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" — это глобальный проект, который впервые позиционирует Россию на международной арене, как уникальный центр античной культуры и цивилизации", — сказала она.

"Золотое кольцо Боспорского царства" – туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Маршрут включает 12 городов, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, города Севастополя. Проект был запущен в 2019 году, тогда маршрутом воспользовались 1,75 млн туристов, а в 2020 году – 1,4 млн.