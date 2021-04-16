"Будет очень небольшой поток, это будет исключительно тестовая ситуация, когда мы будем смотреть, как пойдут дела, не будет ли заражений. Квота будет распределена по странам, сколько получит Россия – это пока большой вопрос", — сказала Воронцова.

Она отметила, что властям страны нужно порядка двух недель для проверки системы, при которой в страну будут запускать небольшие группы туристов. По словам представительницы Минтуризма Израиля, полное открытие границ для иностранных туристов вряд ли состоится раньше июля.

Отвечая на вопрос о том, идут ли переговоры с российскими авиакомпаниями о расширении авиасообщения, Воронцова отметила, что интерес к направлению у российских перевозчиков огромный.

"Спрос очень большой, колоссальное количество авиакомпаний запросили допуски в Росавации на Израиль: и "Азимут", и "Россия", и "Уральские авиалинии", и "Ютэйр", просили практически все", — сказала она.

Как сообщалось, по решению правительства Израиль с 23 мая открывается для туристов, имеющих антитела к коронавирусной инфекции, то есть сделавших прививку или переболевших. На первом этапе планируется, что в страну будут впускать небольшие группы в соответствии с установленной квотой.

Для въезда туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бэн-Гурион.