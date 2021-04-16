Презентация гастрономического праздника прошла на площадке расположенной в ТЦ "Метро" гастролаборатории, которая успешно работает с октября 2020 года и является платформой для обучения и проведения мастер-классов ведущих шеф-поваров города и региона. В мероприятии приняли участие предприятия общественного питания: "Окская жемчужина", "Старый город", "Графин", "Старый мельник", "Бон Аппетит", "БуфетЪ".

Как отметила советник главы администрации Рязани Ирина Полозова, цель фестиваля "Кухня Рязанского Края" — повысить привлекательность Рязани и региона на этнографической карте туризма страны, популяризировать наш город как гастрономическую столицу России.

"Фестиваль "Кухня Рязанского Края", проводящийся под эгидой Ассоциации Кулинаров Рязанского Края, объединил всех рестораторов, возродил старинные русские рецепты, а международными достижениями рязанских шеф-поваров можно и нужно гордиться!", — отметила Полозова.

В рамках кулинарного фестиваля рестораны-участники предложат рязанцам и гостям города сеты из пяти блюд, приготовленные из местных продуктов, по фиксированной цене.