Золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами, по замыслу авторов — скульптора Филиппа Рукавишникова и архитектора Алексея Душкина разместили на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине.

Фото: Роза Хутор

Всего на Аллее славы «Роза Хутор» установлены 25 персональных медалей отечественных спортсменов-олимпийцев. Среди них: 4-кратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков (фехтование), 6-кратная Олимпийская чемпионка Лидия Скобликова (конькобежный спорт), 3-кратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина (фигурное катание/пары), 2-кратный Олимпийский чемпион Александр Зайцев (фигурное катание/пары), 6-кратный Олимпийский чемпион Виктора Ан (шорт-трек), Олимпийский чемпион, председатель Координационной комиссии МОК по играм в Сочи Жан-Клод Килли (горные лыжи), 4-кратный Олимпийский чемпион Алексей Немов и т.д.

Фото: Роза Хутор

«Мы очень рады, что здесь, в долине реки Мзымты, вновь звучат имена наших знаменитых олимпийцев, тем самым мы также вспоминаем славные дни Олимпиады в Сочи. «Роза Хутор», возможно, самый спортивный курорт в мире, и точно наиболее яркий пример эффективного использования олимпийского наследия. Ежегодно к нам приезжают около 1,7 млн. отдыхающих, которые теперь смогут побывать и на Аллее славы. Уверен, что это будет одна из важных достопримечательностей «Роза Хутор», — сказал на открытии генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

В 2015 году на «Розе Хутор» была открыта Аллея чемпионов — в брусчатке набережной появились золотые звезды Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов.

Во время зимних Олимпийских игр 2014 года на «Розе Хутор» было разыграно 30 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.