"Гражданам РФ необходимо по возвращении из любой зарубежной страны, в том числе из Абхазии, сдавать ПЦР-тест и загружать результаты на портал госуслуг. Правило вступило в силу с 15 апреля", — заявили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими. Туроператоры в четверг сообщили, что требование теста распространяется и на Абхазию, в которую россияне ездят обычно автомобильным либо железнодорожным транспортом.

Однако позже пресс-служба правительства Абхазии распространила заявление, в котором говорилось, что новое требование Роспотребнадзора не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок. По информации пресс-службы правительства республики, "в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится".