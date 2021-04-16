"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями", — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее данным, для бесперебойной круглогодичной подачи воды запас в водохранилищах региона должен быть не менее 21 млн кубометров воды.

Сити-менеджер отметила, что в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тыс. кубов воды, а когда приезжают туристы, отметка иногда доходит до 125 тыс. куб. м.

Общий объем в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, составляет сейчас около 13,2 млн кубометров воды.

За счет местных альтернативных источников (Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад) на данный момент водоснабжение курорта осуществляется круглосуточно.

"Приток с 1 по 15 апреля — 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем, но сказать точно, как пройдет курортный сезон, мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий", — цитирует пресс-служба администрации исполняющего обязанности заместителя директора ГУП "Водоканал ЮБК" Александра Петровичева.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику: в первых двух регионах вода в основном 6 часов в сутки, в последнем — 10, со следующей недели время подачи в Алуште урежут вдвое. Когда позволяют дописточники, Ялта подает воду круглосуточно.

Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин РФ обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.