"По предварительным данным, потенциально для размещения глэмпингов может быть использована территория в районе Архыза, Домбая, ущелья Большой Лабы, в том числе в районе Пхии", — сказал Текеев.

По словам министра, необходимо разработать мастер-планы с архитектурными концепциями будущих глэмпингов, по которым и будут возводиться объекты новых зон отдыха.

Как ожидается, глэмпинги будут представлять собой комплексы с обустройством и благоустройством территории, которая может включать банные зоны, места для отдыха у костра, приема солнечных ванн и другие.

Рассматривается возможность создания на территории республики как сезонных, так и всесезонных глэмпингов.