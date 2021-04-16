"В рамках моего визита в Россию мне предоставилась возможность рассказать о том, что с 14 мая Греция будет открыта для российских туристов в числе небольшого числа стран. Условия для въезда: туристам нужно будет предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда», — рассказал он на официальной встрече с руководством Русского географического общества в рамках Года истории Россия — Греция в 2021 году.

Как отметил Теохарис, Греция признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому проблем со въездом в Грецию по ковид-сертификатам не будет. Карантин соблюдать не нужно.

«С этой же даты Греция отменяет все ограничения на перемещения, поэтому туристы могут свободно путешествовать по стране», — пояснил он.

В свою очередь, посол Греции в РФ Екатерини Нассика сообщила, что процедура выдачи виз в Грецию не изменилась: туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу.

«Мы рекомендуем тем туристам, которые получают шенгенские визы в Грецию, чтобы они посещали именно эту страну. Мы понимаем, что в нынешних условиях существуют разные санитарные протоколы в разных странах. Греция выдает визы в обычном порядке, просто мы рекомендуем проявлять ответственность при посещении конкретных стран», — подчеркнула она.

Нассика также добавила, что за время пандемии коронавируса Греция ни разу не приостанавливала выдачу виз.