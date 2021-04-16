"Мы восстанавливаем транспортное сообщение, в частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточки" Москва-Минск. И мы вообще собираемся железнодорожное сообщение восстановить в ближайшее время", — сказал Мишустин в пятницу в ходе переговоров в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.

Он выразил надежду на то, что "и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, которые были до пандемии".

9 апреля ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило, что с 30 апреля запускает новый скоростной международный поезд "Ласточка" по маршруту Москва-Минск.

"Ласточки" сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", — говорилось в сообщении РЖД.

Также 9 апреля Белорусская железная дорога ранее сообщила о поэтапном возобновлении международного пассажирского сообщения между Белоруссией и РФ.

Мишустин сообщил также, что в ходе его пребывания в Минске планируется подписать соглашение между авиационными властями РФ и Белоруссии по вопросам летной годности. "В первую очередь оно упростит порядок одобрения, валидации поставляемой в Беларусь российской авиационной гражданской техники", — пояснил премьер.