«С 1 марта до 11 апреля клиенты ВТБ потратили за границей 4,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 11%, а траты в первой половине апреля (1,1 млрд рублей) – в 4 раза по сравнению с прошлым апрелем. Однако расходы клиентов ВТБ на международный туризм пока вдвое ниже значений 2019 года», — сообщает пресс-служба банка.

При этом в ряде стран расходы выросли в несколько раз. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах они превысили 1 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад, и на 43% больше, чем до пандемии. В Турции клиенты ВТБ потратили 500 млн рублей, почти в 4 раза больше, чем год назад, и на 43% больше, чем до пандемии. Третье место заняли Мальдивы (250 млн рублей, рост – почти в три раза по сравнению с показателями до пандемии).

«В пятерку стран с наибольшими расходами также вошли Белоруссия и Швейцария. В десятке наиболее популярных направлений – Кипр, Египет, страны Латинской Америки, Греция и Танзания. В Танзании расходы клиентов ВТБ увеличились в 8 раз по сравнению с двумя предыдущими годами. Траты в Египте выросли в три раза по сравнению с 2019 годом, на Кубе – в 3,5 раза», — добавили в пресс-службе.

В других странах россияне тратили меньше, чем до пандемии. Так в Черногории траты снизились на 44%, в Хорватии – на 39%, на Сейшелах – в два раза, в Греции – на 60%.